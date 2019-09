Ventimiglia: una petizione dell'associazione 'Scullino Sindaco' per le strisce pedonali in corso Nizza a Latte

Continua l’azione civica dell’associazione nata dalla volontà dei candidati consiglieri delle scorse elezioni di Ventimiglia nella lista civica ‘Scullino Sindaco’, l’associazione che raggruppa non solo gli ex candidati ma molte persone interessate a continuare lo spirito della lista civica: proporre, supportare, suggerire iniziative a supporto delle necessità dei cittadini e della città.

“Questa volta – evidenziano dall’associazione - abbiamo raccolto la esigenza di diversi residenti di Latte, affinché l’Anas provveda a tracciare delle strisce pedonali e relativa segnaletica affinché possano tranquillamente traversare la strada per raggiungere il marciapiede o la fermata dell’autobus”.

Una petizione è stata inviata all’Anas, al Sindaco di Ventimiglia ed alla Polizia Municipale, affinchè venga presa in considerazione la creazione di strisce pedonali e relativa segnaletica per permettere di poter raggiungere in assoluta sicurezza il marciapiede prospiciente, dove si trova la fermata degli autobus, all’altezza del numero civico 42 di corso Nizza, in frazione Latte, visto che è presente una strada di accesso a numerose abitazioni.