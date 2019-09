Sanremo: invasione di topi a Pian di Nave, le tane proprio sotto la statua della Resistenza. L’assessore Artusi: “Avviamo subito la derattizzazione” (Foto)

Proprio mentre sono in corso le ultime verifiche per gli standard di sicurezza in vista del concerto di sabato sera, Pian di Nave fa i conti con una vera e propria invasione di topi.

Li si vede sbucare dal terreno a tutte le ore (specie nella prima mattina), le tane sono proprio nei pressi della statua della Resistenza di Renzo Orvieto, all’interno dei giardini intitolati a Gino Napolitano. Nelle foto che pubblichiamo è palese il ‘via vai’ di roditori specie di prima mattina. Il flusso diminuisce poi con il passare delle ore fino a interrompersi la sera quando le molte presenze in superficie fanno rintanare i topi. Ma poi tutto riparte la notte e alle prime luci dell’alba.

Contattata in merito l’assessore all’Igiene Urbana Lucia Artusi ha garantito che attiverà immediatamente la procedura per la derattizzazione. Un servizio del quale non si occupa Amaie Energia, ma una ditta esterna incaricata. L’obiettivo è quello di agire immediatamente per evitare spiacevoli episodi nei due giorni della Festa della Città e, in particolare, al concerto di sabato.