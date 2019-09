Sanremo: giovedì 12 settembre lavori di Amaie sulla linea elettrica, previste possibili interruzioni del servizio. Ecco le zone interessate

Il 12 settembre 2019 a Sanremo, l'Amaie eseguirà alcuni lavori di manutenzione dalle ore 8 alle ore 14. Questo intervento comporterà interruzioni nell'erogazione di energia elettrica alle utenze di diverse vie.



L'Amaie ha reso noto l'elenco delle strade che potrebbero essere interessate dal problema: Strada San Pietro, Via Pascoli Case Popolari, San Pietro, Verezzo Mery, Str. carr. Verezzo, Verezzo Ponte, Verezzo San Antonio, Verezzo San Donato, Str. Monte Colma, Verezzo Baudi, reg. Pian dei Bosi, Verezzo Modeni, Verezzo Casette Ghersi, reg. Olmo, reg. Case Ciapela, reg. Crovi, Str. ten. Giordano, Str. Modeni, Verezzo Rodi, reg. Spassante, reg. Croce della Parà, Str. Zan d'Antò, Str Poggio Radino, reg. Villetta Tuvo. Reg. Merizzo, reg. Monte Bignone, reg. Case Contessa Morini.



"Gli impianti devono però considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione" - ricordano da Amaie.