Sanremo: bando per l'assegnazione di alloggi in strada Rotabile Caponero nella zona di Coldirodi

C’e tempo fino al 7 ottobre per presentare domanda per la formazione di una graduatoria di riserva per l’assegnazione degli alloggi in locazione realizzati in strada Rotabile Caponero al civico 147/A (nell'ambito del Programma ‘7bis -interventi minori’ del Programma locale per il Social Housing approvato dalla Regione Liguria

L’alloggio oggetto del bando è un alloggio che comprende al piano terra con tre vani ed un box auto per una superficie catastale di 68 metri quadri, più il box da 23,63.

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo (qui allegato e scaricabile dal sito www.comunedisanremo.it “Bandi di gara e contratti”) o ritirabile in versione cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (c.so Garibaldi Palafiori – piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.