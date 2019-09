Scattano i lavori di asfaltatura a Sanremo, come evidenziato nei giorni scorsi dal nostro giornale. E, proprio per questo, il servizio Viabilità ed il settore Lavori Pubblici del Comune interverrà in via Carducci.

Dalle 8 di lunedì prossimo e, fino alle 20 del 13 settembre, nella via entrerà in vigore un senso unico alternato regolato da semaforo, che consentire alla ditta incaricata di svolgere l’intervento di riasfaltatura della strada.