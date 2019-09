Ospedaletti: questa sera in Consiglio l'imposta di soggiorno e la presentazione dell'albo dei volontari

Si riunisce questa sera alle 21 il Consiglio comunale di Ospedaletti, come sempre presso la Sala Consiliare di via XX Settembre. All’ordine del giorno del parlamentino locale l’approvazione delle modifiche allo Statuto del Comune ed al regolamento del Consiglio. Prevista anche la discussione sulle modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno e l’approvazione del regolamento per l'istituzione dell'albo dei volontari civici.

In proposito l’albo dei volontari verrà presentato questa sera, anche in funzione delle molte presenze al suo interno e delle richieste che sono arrivate negli ultimi tempi. “Verranno classificati per tipologia di intervento (sociale, verde, lavori civici) – ha detto il Sindaco Cimiotti - in modo tale da organizzarli in modo razionale e quindi avere il loro appoggio durante l’anno per diversi interventi”.