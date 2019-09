La Banda Musicale di Ventimiglia ha chiuso l'estate con il concerto per San Secondo

Tantissimo pubblico e fragorosi applausi per la Banda Musicale “Città di Ventimiglia” per il concerto di San Secondo, lo scorso 26 agosto. Durante la serata estiva più speciale per Ventimiglia, la Banda ha deliziato tutte le persone, sedute e in piedi, che si sono fermate sul Belvedere Resentello.



"Lo spettacolo quest’anno è stato decisamente particolare: per la prima volta la Banda cittadina ha avuto l’onore di far ballare sulla sua musica Tony Arceri e Lisa Signoretta, una coppia di ballerini nota nel panorama locale e nazionale. - raccontano dalla banda - I ballerini hanno ballato sulle note di un Cha Cha Cha, di un tango e su un brano Jazz, cambiando abito per ogni ballo. Tutto il pubblico è rimasto particolarmente affascinato, sopratutto per il connubio tra ballo e Banda. La Banda Musicale “Città di Ventimiglia” ha concluso con questo magnifico concerto la stagione estiva 2019 e ringrazia l’amministrazione per aver dato la possibilità di suonare in due luoghi caratteristici di Ventimiglia, quali il Forte dell’Annunziata e il Belvedere Resentello".



"La Banda ringrazia i ballerini per quest’ultimo spettacolo molto particolare e sicuramente riuscito, e tutto il numeroso pubblico che ha avuto la possibilità di ascoltare la musica della Banda durante i tre concerti estivi. Il prossimo appuntamento sarà per il concerto tradizionale natalizio: per informazioni sui prossimi concerti, foto e video della Banda ventimigliese, è stata creata da qualche settimana la pagina Facebook ufficiale e anche la Pagina ufficiale su Instagram. Rimanete sintonizzati!" - chiosano