Casinò di Sanremo: serve maggiore controllo ai giochi lavorati, prorogato di un anno il contratto dei sei ispettori assunti nell’estate del 2017

“Si sta ragionando sul settore che presenta maggiori criticità, ovvero quello relativo ai giochi tradizionali o lavorati. Sono allo studio diverse opzioni relative a migliorie nelle tecniche di controllo che meglio sfruttino l’impianto audiovisivo e un sistema di chiusura delle sale maggiormente celere e che permetta al contempo di offrire più ore di gioco alla clientela. In questa fase, tuttavia, la presenza fisica del controllore risulta ancora necessaria”.

Con questa motivazione il Comune di Sanremo ha ufficializzato nei giorni scorsi la proroga di un anno del contratto dei sei ispettori chiamati nell’estate del 2017 a vigilare sul gioco al Casinò. Diversa, invece, la situazione in sala slot: “Si è iniziato un lavoro di revisione in particolare rivedendo le modalità di controllo sulle slot machines, ottimizzando le varie procedure e sfruttando tutte le tecnologie disponibili: questo ha consentito di garantire adeguato controllo avvalendosi delle tecnologie a disposizione e riducendo al contempo la presenza fisica in sala durante le ore di apertura”.

Per questi motivi, quindi, Comune e casinò hanno determinato la prosecuzione per un anno del rapporto di lavoro con i sei controllori Barbara Brugnolo, Paolo Citron, Valentina Mesiano, Serena Regis, Denis Stella, e Deborah Silvestri che saranno inquadrati con il contratto di categoria D posizione economica D1. La spesa sarà inserita nel Bilancio di previsione 2019-2020-2021.

“Il Direttore del Corpo dei Controllori comunali ha evidenziato la necessità di avere un organico anche minimo di controllori comunali richiedendo a tale scopo la proroga di un ulteriore anno dei controllori attualmente in servizio a tempo determinato” si legge ancora nella determina degli uffici di Palazzo Bellevue. Per una eventuale prosecuzione se ne parlerà nell’estate del 2020.