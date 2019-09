Bordighera: nei prossimi giorni, modifiche temporanee alla viabilità per lavori

L'Amministrazione Comunale di Bordighera comunica le seguenti modifiche temporanee alla viabilità:



Venerdì 6 Settembre 2019: asfaltatura via dei Colli località curva d'Argento



- dalle ore 18.00 alle 21.00 senso unico alternato per i lavori di fresatura;

- dalle ore 21.00 alle 23.00 circa, chiusura della strada per consentire la posa del tappeto bituminoso



Il traffico verrà deviato sulla via Coggiola con la limitazione esistente ai mezzi superiori a 2,5 ton



Martedì 10 Settembre 2019: Ricostruzione passerella di Villa Palmizi Via Romana



La via Romana, in corrispondenza dell'ex Istituto Scolastico, Villa Palmizi - via Romana 9/1 - verrà interrotta dalle ore 06.00 alle 20.00 circa.

Il traffico proveniente dalla città alta/autostrada/Sasso/Seborga verrà deviato sulla via Piave, trasformata in doppio senso di circolazione, con obbligo di svolta a destra sull'intersezione con via Tumiati.

Nel caso non si riuscisse ad ultimare i lavori, questi verranno completati il giorno successivo.