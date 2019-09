Bordighera: dubbi sulla gestione dei 'Nonni vigile', Bozzarelli "L'incarico non è stato dato alla Protezione Civile"

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato la notizia relativa all’assistenza scolastica nel comune di Bordighera che, per quanto riguarda i cosiddetti ‘Nonni vigile’, verrà affidata alla locale Protezione Civile, con l’ausilio di personale ultrasessantenne che farà attraversare i bambini nei pressi delle scuole cittadine, oltre ad occuparsi del controllo sugli scuolabus.

Alcuni nostri lettori hanno però chiesto lumi in merito alla recente Legge nazionale, che prevede che i Volontari di Protezione Civile non possano effettuare nessuna forma di ausiliari alla viabilità.

L’Assessore competente del Comune bordi gotto, Mauro Bozzarelli, ha confermato che i ‘Nonni vigile’ si sono associati alla Protezione Civile per avere un organo che li rappresenti, visto che il comune non può affidare l'incarico direttamente ad un privato: “E' più una questione burocratica – sottolinea l’Assessore – visto che non hanno nulla a che fare con la Protezione Civile. Il servizio sarà svolto sempre da loro, ma devono avere un organo che li rappresenti”.