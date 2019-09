Bordighera: approvata dalla Giunta la partecipazione a due fiere nazionali del turismo per la promozione della città

Prosegue il lavoro di promozione della città di Bordighera da parte dell’Amministrazione comunale che, da quando si è insediata ha confermato la volontà di sostenere il rilancio e lo sviluppo turistico, per poi ricadere sul tessuto economico.

Proprio per questo, visto che è importante la partecipazione alle più importanti fiere e borse del turismo in Italia ed all’Estero, è stato deciso dalla Giunta di essere presenti come città delle palme al ‘Liguria Travel Show 2019, previsto per il 25, 26 e 27 ottobre, ed al ‘Bitesp’ di Venezia, del 25, 26 e 27 novembre.

La Giunta ha deciso di programmare una spesa massima di 14mila euro per acquistare pacchetti espositivi (presenza su siti web, cataloghi, video, foto ed altro), compensi al personale specializzato (hostess ed operatori del settore), trasferte ed ospitalità oltre alla realizzazione di materiale e supporti promozionali della città.