Alessandro Piana alla presentazione del 59° Salone Nautico di Genova, "Un marchio indissolubilmente legato a tutta la Liguria"

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato oggi alla presentazione della 59 esima edizione del Salone Nautico, che si volgerà fra il 19 e il 24 settembre prossimo a Genova.



"Ancora una volta Genova - dichiara il presidente - si trasforma nella splendida vetrina di quanto l’industria cantieristica è in grado di produrre, coniugando le migliori innovazioni tecnologiche con lo stile e il design più raffinati. La versatilità dell’industria nautica non trascura i diversi tipi di clientela e riesce, dunque, a richiamare ogni anno a Genova decine di migliaia di appassionati rappresentando uno degli eventi più attesi in tutto l’anno e il maggiore del Mediterraneo in questo settore".



Piana sottolinea l’ampia gamma di prodotti offerti: dai mega yacht alle barche a vela, dalle motorizzazioni fuori bordo alla componentistica: "Il Salone Nautico è considerato ormai da decenni un marchio indissolubilmente legato a Genova e a tutta la Liguria e, se non sono riusciti negli anni tutti i tentativi di sottrarre questo brand, è soprattutto merito degli organizzatori e delle istituzioni, che hanno saputo fare squadra perché il Salone Nautico resti il “nostro Salone Nautico”".