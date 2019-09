A Limone Piemonte un matrimonio insolito: Amatriciana e Champagne

Si svolgerà il 12 settembre p.v. la prima edizione di un evento denominato “amatriciana&champagne” che propone una degustazione della cucina di Amatrice preparata dalla bravissima chef Veronica abbinata allo champagne della cantina “Remy Leroy”. Il programma della serata, che inizierà a partire dalle 18.00, prevede anche una degustazione di aperitivi e cocktail a base di anisetta dell’azienda “Rosati” di Ascoli Piceno, i cui titolari saranno presenti e spiegheranno le caratteristiche di questo particolare anice secco, la degustazione di olio di oliva taggiasca del Frantoio Devia di Cristina Armato di Lucinasco, in provincia di Imperia con paté e “ciappe” della valle Arroscia. Il tutto sarà accompagnato dalla musica live di un duo chitarra e armonica a bocca che eseguirà dei brani blues. La location sarà allestita completamente in bianco ed anche agli ospiti verrà richiesto di vestire rigorosamente in bianco.

Spiega Enrico Neroni titolare del locale: “è una prima iniziativa, che vogliamo provare e verificare se possibile anche riproporla in altre località e contesti. L’idea è quella di realizzare eventi, abbinando prodotti sempre di grande eccellenza ma di diverse realtà enogastronomiche e culturali”

Il costo della serata aperitivo, degustazioni, cena e Champagne tutto compreso è fissato 50€ a persona. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 392/6881212.

L'Osteria Agriturismo Il Girasole- Barcollo dal 2017 è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza e si trova a Limone Piemonte in frazione San Bernardo - Tetto Paris, 11