Sanremo: lavano la pentola nella fontana di piazza Capitolo e lasciano dentro la pasta (Foto)

Un nostro lettore, Luigi, ci ha scritto inviandoci anche una foto, relativa ad un segno di inciviltà molto diffusa a Sanremo:

“Un brutto biglietto da visita per i turisti che vengono a visitare il centro storico già deteriorato da alcune facciate ammalorate negli intonaci a volte anche pericolanti. Però lavare le pentola da cucina con la pasta dentro la fontana pare un po' troppo, come a volte succede con latte usate per imbiancare e i residui lasciati dentro. Spero in una veloce pulizia visto che sono alcuni giorni che e così e di giorno vari insetti vi si posano sopra”.