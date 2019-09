Ventimiglia: cresce il numero di ospiti al Campo Roya, circa 260 fra cui molti pakistani e algerini

Sono circa 260 gli ospiti che si contano ad oggi al Campo Roya, il centro di accoglienza per migranti in transito di Ventimiglia gestito dalla Croce Rossa Italiana. Numeri in leggera crescita nelle ultime settimane, ma comunque contenuti rispetto alle precedenti estati.

La stagione che sta volgendo al termine è stata sicuramente più rosea per la città in termini di migranti in transito presso il centro di accoglienza che ha vissuto in passato periodi sicuramente più difficili. Molti i pakistani e nigeriani, ma negli ultimi giorni si registrano anche nuovi arrivi dall’Algeria.

Solamente due i minori non accompagnati presenti nel centro di accoglienza a cui sia aggiungono circa 10 nuclei familiari di cui sei con bambini. Nel frattempo continuano le attività organizzate e gestite da Croce Rossa all’interno del centro, insieme alle diverse associazioni, fra cui anche gli scout che intensificano la loro attività prevalentemente nella stagione estiva.

Tra queste le lezioni di italiano, la ludoteca per i bambini e laboratori che di aiuto all’inserimento nel mondo del lavoro partendo dall’elaborazione del curriculum.