Per il rilancio del comprensorio di Monesi, l’impegno della Provincia: "Daremo il nostro contributo"

La Provincia di Imperia vuole tornare ad essere protagonista del rilancio del comprensorio di Monesi. L’ha dichiarato espressamente ieri il Presidente Domenico Abbo durante il sopralluogo a Monesi con gli amministratori e i tecnici che stanno coordinando la realizzazione della rete viaria di accesso alla località delle Alpi Marittime.



“Daremo il nostro contributo per il completamento dei collegamenti – dice Domenico Abbo – ma soprattutto forniremo il nostro appoggio per il rilancio del comprensorio e quindi per garantire il ripristino e il funzionamento di tutte le infrastrutture destinate alla valorizzazione paesaggistica e turistica della zona. In particolare abbiamo già avuto contatti con i sindaci del comprensorio per quanto riguarda la strada Monesi-Limone: la nostra intenzione è quella di tornare all’interno della gestione diretta di questo collegamento davvero strategico e di grande valore turistico. Il nostro impegno inoltre è diretto alla riapertura della strada provinciale del Garezzo che amplierebbe i collegamenti di tutto l’entroterra. Il nostro obiettivo finale è quello di poter fruire tutto l’anno del comprensorio attraverso lo sviluppo di specifiche attività per ogni stagione”.