Ventimiglia: grande successo per l'appuntamento di 'Suonalo Forte' al Forte dell'Annunziata (Foto)

“L’abbiamo conclusa così, tra un Puglia che da spettacolo da solo sul palco, le ‘Carogne’ con il loro sound inconfondibile ed un’armonica che mi risuona ancora nelle orecchie, Sandro e Valeria che ci hanno deliziato con un’apparizione non prevista con hangpan e piano, gli ‘Uppertones’ magistrali ci hanno fatto ballare e divertire, e poi ‘Keyo’ ed i ‘Panico Sparso’ compagni di inizio e di fine. Cià che volevamo lasciarvi era un sapore di buona musica dopo che avete lasciato il Forte. La nostra idea era riuscire a riassumere l’estate in una sera, salutandola dalla terrazza più bella della nostra Liguria. Non solo buona musica ma anche generosità, che avete dimostrato nelle donazioni”.

Intervengono in questo modo gli organizzatori di ‘Suonalo forte’, spettacolo che si è svolto al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia, ai quali fa evo Matteo Lupi (Presidente della SPES): "La donazione destinata all'associazione SPES sarà investita in acquisti per il progetto Dopo di Noi che vede inseriti 4 disabili di Ventimiglia in un percorso di autonomia dalle famiglie. Garantire mobilità e momenti ricreativi a sostegno di persone che stanno costruendo un loro futuro di autonomia. Grazie per la generosa offerta!"

“Vogliamo ringraziare i ventimigliesi – terminano gli organizzatori - che sono venuti ad ascoltare le nostre proposte. Ma anche i musicisti per aver accettato il nostro invito ed averci deliziato con la loro arte. Un grazie particolare ad Alex Siffredi (video e foto), Manuel Fazzini ed il suo team per la disponibilità e versatilità e tutti i volontari che hanno reso tutto questo possibile. Senza dimenticare l’Amministrazione comunale per averci concesso l’uso del magnifico Forte dell’ Annunziata”.