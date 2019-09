The Kolors a Capodanno, Shade e Fred De Palma alla Festa della Musica, Meganoidi a Rock in the Casbah, Botanica, Piña: è ancora così vero che a Sanremo non c’è niente per i giovani?

Da anni è un mantra quando si parla di turismo: Sanremo non è una città per giovani. Vero e, in un certo senso, anche giusto. Sanremo ha scelto un target diverso puntando su turisti di fascia medio-alta e sulle seconde case, obiettivo che distanzia non poco la clientela giovane che può vantare, per esempio, la riviera romagnola. Ma è davvero così? A Sanremo i giovani non hanno niente da fare?

Calendario delle manifestazioni alla mano sembra di no, nel 2019 c’è stato un evidente cambio di rotta. Tutto è iniziato con il concerto di Capodanno a Pian di Nave affidato ai The Kolors, gruppo amato non dai giovani, ma dai giovanissimi. Target importante per muovere le famiglie. Poi la Festa della Città a giugno con due nomi importanti nel mondo discografico dei teenager: Shade e Fred De Palma. Sempre a Pian di Nave e sempre gratis.

Ancora in tema di musica dal vivo un ulteriore tassello è stato messo ad agosto, con il tradizionale appuntamento di Rock in the Casbah che ha portato nel cuore del centro storico il live dei Meganoidi, band che abbraccia un pubblico a dir poco vasto, dagli adolescenti agli over 30. Anche qui evento gratis.

Come non citare poi gli eventi firmati dai ragazzi di Adventures? ‘Botanica’ nella splendida location di Villa Ormond e la tre giorni di ‘Piña’ 2019 hanno portato a Sanremo centinaia di giovani anche da fuori provincia con un ovvio ritorno di immagine per la destinazione.

Infine, la Festa della Città del 6 e 7 settembre avrà una programmazione dedicata al pubblico più giovane con il gran finale in Pian di Nave con: Killerkats, Le Donatella, Chadia Rodriguez e Georgia Mos.

È vero, Sanremo non punta tutto sul turismo giovane anche perché non ne avrebbe le strutture e l’organizzazione. Ma è altrettanto vero che nell’ultimo anno gli ‘Under30’ della zona (e di tutti i gusti) hanno ritrovato qualcosa da fare durante la bella stagione e non solo.