Sanremo: oggi la terza serata di ‘A tavola sul porto vecchio’ con piatti tipici e musica disco

Gran finale questa sera a Sanremo per “A tavola sul Porto Vecchio” organizzata dalla Confartigianato insieme ai tradizionali locali di quel tratto di lungomare. Anche ieri sono state tantissime le persone che si sono recate nell’area pedonale del Porto Vecchio per degustare gli appetitosi piatti proposti dai locali ed assistere allo spettacolo di balli brasiliani. Accompagnati da un sottofondo musicale, due ballerini si sono infatti esibiti con costumi coloratissimi, coinvolgendo il pubblico con balli di gruppo.

Davanti ad ogni locale anche questa sera, dalle 19 all’una di notte, ci saranno stand dove saranno serviti i piatti che si potranno consumare sui tavoli allestiti lungo la via pedonale. L’organizzazione permette un servizio veloce senza dover effettuare lunghe code. Un’occasione imperdibile per assaporare le specialità preparate dai locali: Ristorante delle Palme, Sandy, Flipper, Dehor del Marinaio e Bar Max. Una serata, sempre ad ingresso libero, che si preannuncia di grande divertimento con la musica disco di Master Dbj. L’organizzazione vuole rivolgere un ringraziamento speciale al Circolo Acli di Poggio per la preziosa collaborazione ed ai partners Autoviale, Botti Food Service, Master Forniture Alberghiere e Sogegross. Di seguito il menù proposto dai vari locali (prezzo massimo di ogni piatto 10 euro).

Ristorante delle Palme

Fish and chips

Cozze alla marinara

Pennette con guanciale e pomodoro ciliegino in forma di grana

Dolci siciliani

Sandy

Acciughe fritte

Brandacujun

Bavarese con il frutto della passione

Flipper

Trofie al pesto

Calamari con patate e olive taggiasche

Baccalà con cipolla caramellata

Sorbetto al limone

Panna cotta al cioccolato o frutti di bosco

Dehor del Marinaio

Polpetti alla Luciana (in guazzetto di pomodoro e olive)

Polpo, calamari e patate in insalata

Pesce alla ligure

Tiramisù

Bar Max

Panino (salsiccia, peperoni, cipolle caramellate)

Panino (roast beef, pomodoro, insalata)

Patatine fritte

Porchetta al piatto

Insalata di seppie

Crostata di frutta fresca