Opportunità in più per i bambini che vogliono approfittare dei giochi gonfiabili sistemati quest’estate in piazza Colombo a Sanremo.

Venerdì prossimo, infatti, in occasione della ‘Festa della città e dello sport’, lo spazio ludico nella piazza principale di Sanremo, aprirà in anticipo e sarà a disposizione dei più piccoli fin dalle 17.

Un modo per intrattenere ancora meglio il pubblico dei bambini, in una serata che anticipa il grande sabato dedicato alla musica ed al divertimento.