Sanremo: domenica prossima, ‘DiVino - Il Moscatello di Taggia’, il nettare degli dei, il vino dei papi e dei re all’Oratorio di Santa Brigida

Il 7 settembre dalle ore 18 presso l’ex Oratorio di Santa Brigida, si terrà l’evento ‘DiVino - Il Moscatello di Taggia’: una degustazione di vini della rete d’impresa ‘Terre del Moscatello’ produttori del Moscatello di Taggia, per scoprire una eccellenza e preziosa realtà della viticoltura del ponente ligure.



"Saranno presenti 10 appassionati produttori associati che vi accompagneranno in un percorso sensoriale volto a far conoscere e scoprire le qualità delle loro produzioni enoiche e la preziosa realtà della viticoltura del ponente ligure.

Il nettare degli dei, il vino dei papi e dei re, così definito perché particolarmente amato e apprezzato, in epoca medioevale e rinascimentale, dalle corti dei nobili del nord Europa e dal papato. Un vino bianco raro e pregiato, con una lunga storia iniziata intorno al 1300, interrotta a fine 1800 e riportato in vita dopo quasi trecento anni con la prima vendemmia del 2012, a seguito di un lungo e laborioso lavoro durato oltre 10 anni.

L’evento è organizzato dal CIV ‘La Pigna - L’antico borgo’ con il patrocinio del Comune di Sanremo e con la partecipazione di 'Smooth Jazz Duo' di Freddy Colt e Giulio Zampollo".