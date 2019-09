Pompeiana: 90 anni di storia, domenica scorsa grande successo per il raduno delle bande musicali (Foto)

Grande successo a Pompeiana per il raduno delle bande musicali che si è svolto domenica scorsa, con il patrocinio del Comune in occasione dei 90 anni di fondazione della banda locale.

I festeggiamenti si sono aperti con l'inaugurazione della mostra sulla storia della banda, visitabile alla sala musicale del paese. Dopo il taglio del nastro è seguito l’intervento di Gian Luca Ozenda sulle vicende delle bande musicali nel ponente ligure mentre, all'interno dell'antico frantoio ‘R. Conio’, è stata allestita una seconda mostra sugli oggetti autentici risalenti al 16° secolo e sulle ceramiche realizzate dagli allievi dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare nel progetto PON 2014-20 ‘Le torri di avvistamento’.

Nel pomeriggio, dopo la benedizione degli strumenti musicali da parte del Vescovo Antonio Suetta, si è svolta l'attesa sfilata delle bande musicali lungo i caruggi del borgo. A fare da apri pista è stata quella della città di Ventimiglia, seguita dal corpo bandistico musicale La Cittadina “Turbigo”, dalla Banda Musicale Arquatese, dal corpo bandistico ‘Alta Val Tanaro’, dalla associazione filarmonica Moncalieri e, infine a chiudere la sfilata, è stata la ‘Banda Musicale di Pompeiana’.

Radunate sulla piazza che si trova alle porte del paese, le Bande si sono esibite singolarmente in un brano a scelta e coralmente nell'Inno alla Gioia, nell'Inno di Mameli e nella marcia ‘Bande in Festa’, dirette dal Maestro Daniele Conio. Sono seguiti i discorsi dell'Assessore Regionale Marco Scajola, del Sindaco Pasquale Restuccia e la consegna di un riconoscimento a tutti gli ex presidenti ed ex direttori della Banda di Pompeiana per aver contribuito nel tempo alla crescita di questa bella realtà musicale.

La festa si è conclusa nell'area delle manifestazioni dove la banda ha salutato i musicisti di quelle ospiti e ha spento le sue prime 90 candeline con una torta offerta dagli esercizi commerciali e dalle aziende agricole di Pompeiana. “Un ringraziamento – sottolineano gli organizzatori - va alle autorità presenti, alle numerosissime persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande evento e in particolar modo al Maestro Daniele Conio, al Presidente Marco Ferrari, ai musicisti e alle loro famiglie per rappresentare con professionalità e orgoglio il nome della Banda Musicale di Pompeiana”.

(Foto di Rever Pix)