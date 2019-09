Sanremo: uomo trovato morto in una vasca irrigua in via Franco Alfano, indagini della Polizia (Foto)

Un anziano, del quale ovviamente non si conoscono al momento, le generalità è stato trovato morto, questa sera poco prima delle 20, in una vasca irrigua di una campagna, in via Franco Alfano al civico 48.

Sul posto, dopo che è stato lanciato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, un’ambulanza ed i Carabinieri ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Ora gli inquirenti sono in attesa del magistrato e, per il momento, non si sa ancora se si sia trattato di un incidente anche se la Polizia che è intervenuta sul posto, propende per l'ipotesi accidentale durante un lavoro in campagna.