Sanremo: incidente in galleria sull'Aurelia Bis, due auto finiscono contro il muro ma nessun ferito (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 14 sull’Aurelia Bis, nel pericoloso tratto a doppio senso di marcia, tra via Pascoli e San Martino.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, sembra che il conducente di una Fiat Punto blu (un uomo di 40 anni), abbia perso il controllo del mezzo per cause ancora in via d’accertamento, finendo contro la parete della galleria, a circa 100 metri dall’uscita della stessa. In quel momento stava sopraggiungendo una Citroen condotta da un 38enne che ha tentato di evitare la Punto, finendo a sua volta contro il muro.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente ed ora cercherà di capire con precisione la dinamica dei fatti. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti.