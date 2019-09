Non tiene conto dell'ammonimento del Questore e continua a perseguitare l'ex fidanzata. 45enne finisce in carcere, oggi la convalida

Non ha tenuto conto dell’ammonimento del Questore, forse pensando di non correre particolari rischi, e ha continuato a perseguitare l’ex fidanzata, fino a quando, domenica scorsa è stato arrestato dai Carabinieri. È quanto è successo a un quarantacinquenne italiano, residente a Ospedaletti. Da tempo la relazione con la donna era finita, ma lui non si è mai rassegnato e l’ha tempestata per mesi di lettere e messaggi su Whatsapp, nonostante lei gli chiedesse di smettere.



Il 29 agosto, dopo la denuncia della donna, il Questore Cesare Capocasa gli ha fatto pervenire un ammonimento, con l’obbligo di non avvicinarsi all’ex.



Lui però, nonostante l’avviso ha continuato a perseguitarla, e domenica scorsa si è presentato sotto casa sua. In preda al panico e alla disperazione, la donna ha chiamato i Carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere a Imperia, dove questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida. Il Pm Lorenzo Fornace ha chiesto che continui la sua detenzione in carcere, mentre l’avvocato difensore, Ramez El Jazzar, ha chiesto clemenza al giudice, contando sul fatto che l’esperienza nel penitenziario abbia fatto capire al suo cliente di aver sbagliato.



Il giudice Anna Bonsignorio emetterà il verdetto nelle prossime 24 ore.