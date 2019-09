Imperia: urla e schiamazzi in pieno centro, due peruviani totalmente ubriachi denunciati dalla Polizia, uno era irregolare

Due denunce, la scorsa notte, da parte della Squadra Volante della Questura di Imperia. In via XXV Aprile, gli agenti hanno visto due soggetti uomini litigare tra loro e, dopo aver visto l’auto della Polizia, hanno tentato di fuggire in piazza d’Armi, dove sono stati bloccati.

Si tratta di due peruviani, di 32 e 43 anni entrambi ubriachi. Uravano e barcollavano, emanando un intenso odore di alcool. Uno dei due è risultati regolare mentre l’altro non lo era. Per questo è stato denunciato per soggiorno illegale sul territorio nazionale. Entrambi sono stati sanzionati per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.