VCentimiglia: per campagna identificazione, dal 1° settembre al 31 ottobre 2019 microchip gratuito per cani

“Per chi ancora non lo sapesse è in corso un’importante iniziativa, promossa dall’Assessore Regionale alla Sanità Sonia Viale, presso l’ASL 1 per i possessori di cani. Dal 1 Settembre al 31 Ottobre si potrà infatti microchippare i propri amici a 4 zampe gratuitamente”. A ricordarlo è Eleonora Palmero, consigliere comunale della Lega di Ventimiglia.

“Chi possiede un cane ha l’obbligo di provvedere all’applicazione del microchip ed alla registrazione dello stesso presso l’anagrafe canina del proprio comune di residenza o ASL di appartenenza.

Microchippare è soprattutto un modo per tutelare il proprio animale in casi di smarrimento, ad esempio, o furto. Nel momento in cui viene ritrovato è infatti possibile risalire in modo rapido all’intestatario del microchip e riconsegnare il cane al suo proprietario. Invito dunque chi non lo avesse ancora fatto a recarsi presso una delle strutture indicate dell’ASL 1.

- Ventimiglia presso Villa Olga in Corso Genova 88, il martedì dalle 8.30 alle 12.30, tel. 0184 534912.

- Sanremo Via Martiri della libertà 5, Mercato Annonario, mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 tel. 0184 536211

- Imperia Via Nizza 4, giovedì dalle 8.30 alle 12.30, tel. 0183 537649.

Non è necessaria alcuna prenotazione”.