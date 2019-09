Tunnel di Tenda, primo passo verso la ripresa dei lavori: Edilmaco pronta a rimuovere attrezzature e materiali del vecchio cantiere

La data ufficiale ancora non è stata diramata, ma parrebbe confermata l'intenzione di Edilmaco di raggiungere nei prossimi giorni il cantiere del raddoppio del tunnel di Tenda per rimuovere il materiale e le attrezzature lasciate in loco dall'attività della Grandi Lavori Fincosit.

Il primo passo propedeutico per l'effettiva ripartenza dei lavori (che secondo le intenzioni di Anas e dell'azienda subentrata dovrebbero iniziare tra la fine di settembre e concludersi entro quattro anni) sembrerebbe quindi essere prossimo, a circa cinquanta giorni dall'ufficiale passaggio di consegne.

Secondo le ultime informazioni rilasciate a seguito degli incontri tra la Edilmaco e le sigle sindacali Fillea, Filca e Feneal, a cantiere pienamente operativo saranno impegnate tra le 100 e le 150 unità, di cui 40 già al lavoro con Fincosit che potrebbero essere reintegrate.



Buone notizie, insomma, sul fronte italiano. Ma anche su quello francese.

Sembrerebbe infatti che sia stata anche individuata una ditta specializzata diversa dalla Edilmaco che si occupi della rimozione delle anidriti (depositi nocivi risultanti dagli scavi già effettuati che rischiano di contaminare le acque del fiume Roya), una battaglia partita dal sindaco di Tende Jean Pierre Vassallo e spesso sollevata anche dai sindaci italiani coinvolti.