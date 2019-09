Sanremo: venerdì e sabato prossimi la 'Festa della Città', ecco i divieti per il concerto di Pian di Nave

E’ stata emanata dalla Polizia Municipale di Sanremo, un’ordinanza per la ‘Festa della città’ che si svolge venerdì e sabato prossimi nella città dei fiori. In particolare si è rivelato necessario, sulla base dei provvedimenti e delle circolari emesse in materia di ‘Security e Safety’ ed adeguare la circolazione veicolare per garantire la sicurezza dell’evento nel contesto del ‘Piano di Sicurezza’ elaborato dall’organizzatore.

Sabato, ai giardini Vittorio Veneto, verrà instaurato il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19 a fine manifestazione (e divieto di transito dalle 20 alla fine della serata) in entrambi i lati di entrambe le carreggiate da Corso Mombello al Living Garden.

I possessori di posto privato nella zona potranno raggiungere Giardini Vittorio Veneto utilizzando l’entrata di piazza Cesare Battisti e il lungomare Italo Calvino. I veicoli provenienti da lungomare Italo Calvino, giunti all’altezza del Living Garden, per uscire hanno l’obbligo di svolta a sinistra ed utilizzare la bretella di collegamento con via Adolfo Rava oppure l’uscita di piazza Cesare Battisti ad esclusione dei pullman turistici, che potranno uscire da corso Mombello secondo le direttive delle forze dell’ordine sul posto.

Divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati di delle carreggiate di via Nazario Sauro, nel tratto tra via Gioberti e corso Mombello, dalle 19 al termine della manifestazione e divieto di transito dalle 20 alla fine della serata.