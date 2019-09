Sanremo: contratto rescisso per i lavori al Cimitero di Bussana, la ditta ‘Eragon’ non ci sta “Chiederemo al Comune un risarcimento di oltre 600 mila euro”

Scoppia la polemica su quello che si appresta a diventare il caso del Cimitero di Bussana. La nostra notizia del 29 agosto scorso non è passata inosservata e, oggi, ci arriva la replica della ditta ‘Eragon’, una mail destinata a far discutere non poco.

Nella nostra anticipazione abbiamo riportato alcuni estratti del documento con il quale il Comune di Sanremo ha rescisso il contratto con l’impresa che si era aggiudicata i lavori per l’ampliamento del Cimitero della frazione.

“I lavori sono stati ulteriormente sospesi il 12 aprile 2019 per permettere la redazione di perizia di variante e conseguentemente misurare e verificare le lavorazioni eseguite, come da relativo verbale” si legge nel documento. La rescissione avviene quindi “tenuto conto dell’andamento frazionato dei lavori, della consegna del cantiere al momento dell’ultima sospensione e della difficoltà di trovare un comune accordo sull’andamento dei lavori e inarticolate sulla quantificazione di alcune lavorazioni, nonostante i tentativi esperiti con incontri congiunti”. Una versione che, però, non va giù alla ‘Eragon’ che, con una lunga mail inviata alla nostra redazione, tiene a puntualizzare la propria posizione, e annuncia anche una richiesta di danni.

Nella propria comunicazione alla nostra mail la ‘Eragon’, oltre a prendere le difese sul proprio operato in relazione al Comune di Sanremo, annuncia un aggravio di spese ai danni della collettività e una richiesta danni per 600 mila euro: “L’importo aggiuntivo diretto, che l’amministrazione pubblica e quindi i cittadini di Sanremo si troveranno a pagare, può essere stimato facilmente in circa 200 mila euro, oltre al fatto che a quanto sopra va aggiunto che l’appalto in oggetto era stato aggiudicato con uno sconto del 37% che certamente non sarà possibile riproporre per effetto della riduzione dei lavori rimanenti e per un probabile affidamento negoziato che la Stazione Appaltante vorrà attuare. Yale scelleratezza ha causato ingenti danni per l’appaltatore che presenterà una richiesta di risarcimento danni per oltre 600 mila euro, documentato dagli atti aggiuntivi che provvederemo a farvi recapitare”.

La ‘Eragon’ vuole poi precisare le motivazioni che, secondo l’impresa, hanno causato la cessazione della concessione: “Per circostanziare i fatti che non hanno permesso di trovare un accordo con l’impresa, come afferma il Comune di Sanremo, riportiamo di seguito le vere motivazioni: Appena consegnati i lavori si sono dovuti sospendere a causa di materiale vario presente sull’area, presente chissà da quanto tempo e certamente visionato dai progettisti ma mai asportato dal Comune prima dell’inizio dei lavori; Sono state impartite dal Direttore dei Lavori all’impresa esecutrice durante il periodo dei lavori, per fatti riconducibili alla Stazione Appaltante e in un caso per l’approssimarsi del periodo estivo, ben 4 sospensioni dei lavori che hanno determinato un avanzamento frastagliato e discontinuo solo per colpa dell’inadeguato progetto; Si sono concordati ben 4 nuovi prezzi legati a nuove lavorazioni non previste da contratto per l’inadeguato progetto; Si sono ordinati circa 100 mila euro di lavori aggiuntivi non previsti nel contratto di appalto, tra nuovi lavori e incremento di quantità non riportate nel progetto”.

Scrive poi la ‘Eragon’ alla nostra redazione: “Premesso che tutto l’appalto si inserisce in un ambito normativo quale è quello del codice degli appalti, dlgs 50 del 2016, che prevede, qualora vi siano inadempienze dell’impresa esecutrice, la stazione appaltante applica o il comma 3 dell’articolo 108 per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, o il comma 4 per grave ritardo rispetto ai termini contrattuali. In entrambi i casi l’appaltatore avrebbe diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Infatti, il successivo comma 8 prevede che in sede di liquidazione finale dei lavori, devono essere posti quali onere dell’appaltatore tutti i maggiori costi di spesa da sostenere per il nuovo affidamento ad altra impresa da parte della stazione appaltante. Pertanto in tal caso l’amministrazione pubblica avrebbe decurtato tutti costi tra cui quelli dell’indizione della nuova gara per il completamento dell’opera, che nel caso di specie possono essere stimati certamente per un importo superiore a 100.000,00 euro, imputabili agli oneri della nuova procedura di gara per i lavori e per tutti i tecnici, degli oneri relativi ai nuovi incarichi del Direttore dei Lavori, del RUP e del Coordinatore della Sicurezza, che nell’appalto hanno avuto per l’appunto una incidenza di 98.149,48 Euro”.

“Inoltre - prosegue la ‘Eragon’ - la risoluzione contrattuale di fatto ha comportato un incremento percentuale delle incidenze delle spese tecniche sugli effettivi lavori, che nel caso dell’appalto completo avevano una incidenza del 26,87%, mentre a seguito del recesso l’incidenza arriva al 41,40 %, che saranno pagati sempre dai cittadini di Sanremo. Nel caso di specie, invece e diversamente da quanto asserito nell’articolo, essendo tutti gli inadempimenti in capo, solo e soltanto, della stessa Stazione Appaltante e i fatti evidentemente ben lontani da permettere l’applicazione dei su citati comma 3 e 4 dell’articolo 108, il Dirigente nella persona dell’ing. Danilo Burastero, il Direttore dei Lavori Arch. Cristina Roggeri, il Responsabile del procedimento Arch. Anna Ricci e il Coordinatore della sicurezza ing. Fabio Ravera, stante l’impossibilità di trovare un accordo con l’impresa, così come si evince dagli atti dagli stessi prodotti e per i fatti che di seguito saranno descritti, hanno applicato l’articolo 109 dello stesso codice che permette si la risoluzione unilaterale da parte della stazione appaltante, ma per fatti non riconducibili all’impresa esecutrice, e che comporta il pagamento di tutti i maggiori oneri aggiuntivi da parte della stazione appaltante, che dovrà pagare oltre ai lavori eseguiti anche i maggiori oneri sostenuti dall’impresa, il mancato utile nella misura del 10% alla stessa impresa, gli oneri per mantenere il cantiere in sicurezza fino alla prosecuzione dei restanti lavori e tutti i maggiori costi per l’indizione della nuova gara”.



Conclude la ‘Eragon’: “A questo va aggiunto che, sempre in ottemperanza al Dlgs 50/2016, la Stazione Appaltante per modifiche contrattuali, può impartire, nella figura del D.L. e del RUP, Ordini di Servizio ai quali l’impresa è tenuta a ottemperare, potendo solo apportare le riserve, negli atti prodotti. Quanto sopra dimostra che se le colpe fossero in capo al Consorzio ‘Eragon’, l’amministrazione avrebbe potuto attuare diverse procedure, tutte in danno della ‘Eragon’. Ebbene ha attuato l’unica procedura in danno della stessa Amministrazione. Allora di chi è la responsabilità? Certo che è interesse della ‘Eragon’ tutelare i propri interessi, facendo emergere in maniera inconfutabile i fatti veri e le responsabilità, sia in sede amministrativa che penale ove si ravvisassero reati. Speriamo di aver fatto un poco di chiarezza e teniamo che tali informazioni siano pubblicate per smentire la precedente notizia”.

La ‘Eragon’, con la sua lettera, solleva un vero a proprio polverone sul Cimitero di Bussana e su quel cantiere al momento fermo. La scorsa settimana da Palazzo Bellevue hanno annunciato l’imminente avvio di una nuova procedura per affidare i lavori e proseguire nell’intervento di ampliamento tanto atteso. Ma se davvero dovesse arrivare una richiesta danni da 60 mila euro?