Sanremo: arriva settembre e termina la sosta a pagamento ai Tre Ponti, parola ai balneari “Risultati positivi contro la sosta selvaggia, ma in futuro servirà il senso unico”

Come previsto dall’ordinanza ormai abituale per l’estate sanremese, è terminata con l’inizio di settembre l’istituzione della sosta a pagamento in strada Tre Ponti. Una disposizione del Comune per regolamentare il traffico e la sosta in una strada senza uscita e troppo piccola per accogliere il flusso di auto in alta stagione con dirette conseguenze sul piano della sicurezza. Negli anni, infatti, è capitato spesso che i mezzi di soccorso rimanessero incastrati per via del parcheggio selvaggio e di ingorghi dovuti alle auto posteggiate in ogni dove (e in ogni modo).

La tariffa è a dir poco simbolica (50 centesimi all’ora), ma ha spesso diviso i balneari della zona. Come è andata, quindi, l’estate 2019 ai Tre Ponti? Lo abbiamo chiesto a Cna e Confartigianato, rappresentanti degli stabilimenti balneari della zona.

“È una limitazione, ma se ci sta un certo numero di macchine non se ne possono parcheggiare di più - commenta Sandro Giordano (Bagni Azzurri) per Confartigianato - il Comune però dovrebbe darsi da fare per istituire il senso unico con la sistemazione della bretella a Levante. Noi balneari ci eravamo anche offerti di spendere i 150 mila euro necessari per il progetto chiedendo in cambio o un prolungamento delle concessioni o uno ‘sconto’ sulle tariffe annuali. Ma poi non se ne è fatto già nulla”.

“La soluzione adottata quest’anno per risolvere il problema della sosta selvaggia ha dato risultati positivi - aggiunge Giacomo Mercurio (stabilimento Tre Ponti) per Cna - non si sono verificati gravi intoppi, la tariffa oraria a 50 centesimi, i nuovi metodi di riscossione del dovuto e soprattutto la riduzione oraria hanno migliorato notevolmente la situazione, tenuto conto che permane il doppio senso di marcia. La necessità di istituire parcheggi a pagamento per rendere più sicuro il tratto di strada sarebbe superata realizzando una bretella di collegamento tra la strada e la via Aurelia, in modo da poter trasformare l’attuale doppio senso di marcia in un senso unico. Confidiamo che il progetto sia sviluppato e realizzato”.

Per strada Tre Ponti la soluzione futura sarà per forza la costruzione di una seconda uscita lato Levante, ma è un progetto oneroso e che, soprattutto, richiede tempo. Per il momento l’unica soluzione per dare un limite al flusso di auto in zona sembra essere la sosta a pagamento con un limite massimo di vetture.