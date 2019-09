Miss Italia: da Taggia a Bordighera si fa il tifo per la sanremese Alessia Lamberti, gli assessori al Turismo si uniscono all’appello di Sindoni “È il simbolo della nostra bellezza”

Non solo Sanremo. Tutti i Comuni della zona fanno squadra per sostenere la sanremese Alessia Lamberti nella corsa al titolo di Miss Italia 2019. La 21enne matuziana si è guadagnata nelle scorse settimane l’accesso alla finalissima di Jesolo e ora se la vedrà per lo scettro più ambito d’Italia. Sarà in gara con il numero 73 e venerdì sera, in diretta su Rai Uno in prima serata, la si potrà votare al 849.42 da fisso e al 47.475.0 da mobile.

Da Sanremo arriva il sostegno e l’appello dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: “Alessia ha fatto un gran percorso per arrivare sino in finale e merita tutto il nostro sostegno. Invito tutti i sanremesi a darle il proprio supporto attraverso il televoto. Alessia, unica concorrente proveniente dalla nostra provincia, venerdì sera rappresenterà l’intero ponente ligure. Per questo voglio rilanciare un appello a suo sostegno anche alle città limitrofi, sperando nel loro supporto”.

“Da parte nostra ci sarà il pieno sostegno ad Alessia - aggiunge Barbara Dumarte, assessore al Turismo del Comune di Taggia - è il simbolo della nostra bellezza ligure e tiferemo per lei, diremo ai cittadini e speriamo per il nostro territorio che possa ottenere un risultato importante. Siamo un’amministrazione ‘rosa’, la sosteniamo perché crediamo sì nella bellezza ma anche in valori importanti come la bravura e la cultura”.

Sostegno anche dall’amministrazione comunale di Bordighera con le parole dell’assessore al turismo Mauro Bozzarelli: “Massimo sostegno da parte nostra, esorterò i cittadini a votarla e a farla votare. È una rappresentante del nostro territorio ed è importante che ottenga un risultato importante in una vetrina internazionale che sfonda i confini del Paese. Sarebbe importante che la nostra rappresentante andasse il più lontano possibile”.

“Noi sicuramente sensibilizzeremo la cittadinanza e le associazioni del territori per votare a favore di Alessia - conclude la collega di Ospedaletti Birgit Brugger - faremo promozione sui gruppi Facebook e Whatsapp e sui canali che usciamo per promuovere manifestazioni ed eventi. Ad Alessia il nostro in bocca al lupo”.

Quindi non resta altro da fare che sintonizzarsi venerdì sera su Rai Uno e televotare Alessia Lamberti al numero 73.