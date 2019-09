Imperia, ultimi giorni per lo 'Shuttle', l'Assessore Gianmarco Oneglio “Successo straordinario, presto nuove tratte”

Ultimi giorni di servizio per lo ‘Shuttle’, il bus navetta gratuito ed ecologico che ha consentito a residenti e turisti di raggiungere agevolmente le spiagge di Imperia durante l'estate. Il servizio resterà attivo sino al 15 settembre.

Nella tratta di Oneglia sarà sospeso da venerdì a domenica prossimi al fine di incrementare il trasporto pubblico locale a Porto Maurizio in occasione delle Vele d'Epoca.

“L'iniziativa ha avuto un successo straordinario - commenta l'assessore a Turismo e Trasporto Pubblico, Gianmarco Oneglio - superiore alle aspettative. Significa anche che la scelta, voluta fortemente del sindaco Scajola, di affiancare questo tipo di trasporto alla futura pista ciclabile è apprezzata dai cittadini e potrà rappresentare una svolta per la mobilità di Imperia. Per quanto riguarda lo ‘Shuttle’, termina il suo servizio estivo ma sono già allo studio altre iniziative su nuove tratte per i mesi invernali”.