Flussi turistici altalenanti per l'estate ad Arma di Taggia: qualche arrivo in più dal Nord Europa, bilancio positivo ma rimane il problema dei parcheggi

“E’ stata un’estate dall’andamento altalenante”. Con agosto ormai archiviato è tempo di bilanci per il settore turistico-alberghiero su Taggia . Così abbiamo chiesto ad Alessio Contoli , rappresentante della categoria degli albergatori, per Confesercenti , di scattare una fotografia di questa estate 2019. “Come categoria non possiamo lamentarci ma, ripeto, rispetto al passato, i flussi turistici sono stati meno costanti. - analizza Contoli - Confrontandomi anche con altri colleghi si percepisce come ci sia stato il primo boom degli arrivi si sia concentrato nelle ultime settimane di giugno, poi nei canonici 20 giorni di agosto ed anche ora, su settembre, c’è un piccolo strascico estivo su questi primi 15 giorni, salvo poi interrompersi per l’inizio delle scuole. Quindi possiamo dire che su luglio si sia registrata la maggiore discontinuità di presenze nelle strutture”. Quindi quali turisti hanno scelto Arma di Taggia? “Partiamo col dire che c’è stato un aumento considerevole delle seconde case. Molte di più rispetto al passato. Sono le famiglie o i turisti un po' più maturi quelli che scelgono la nostra cittadina. Sono prevalentemente italiani, almeno il 70%, seguiti poi dai francesi e dai tedeschi. Abbiamo captato un po’ di più i vacanzieri del nord Europa, dalla Svezia o dalla Norvegia ” - spiega il rappresentante degli albergatori di Confesercenti. Da che cosa dipende? “Difficile dirlo con precisione. - replica Contoli - Credo che uno spunto di riflessione ce lo offra l’aeroporto di Nizza. Sono migliorati i collegamenti aerei con quei Paesi, oltre ad esserci una maggior copertura con gli autobus low cost. L’insieme di questi due fattori potrebbe aver canalizzato un maggior numero di questi turisti stranieri verso la riviera dei fiori”.

Che cosa chiede il turista che ha scelto Arma di Taggia? “Soprattutto attività legate al mare ed alle spiagge. Posso dire che lo snorkeling o il whale watching sono tra le attività che incuriosiscono di più i turisti. Poi c’è la visita ai borghi, soprattutto Triora ed il centro storico di Taggia. - afferma - Vanno un po’ meno le attività esperienziali come la visita ai frantoi dell’olio che vengono chieste un po’ di più in primavera. Invece nessuno ci ha chiesto di The Mall. Per il momento i turisti su Arma non lo conoscevano ancora o forse non era così importante ai fini della loro vacanza”.



Qual è il parere su Arma di Taggia? “Ho sentito molte persone soddisfatte. Alla gente sono piaciute le manifestazioni ed il giudizio su Arma è molto positivo. La trovano attraente, soprattutto per le spiagge. L’unica annosa problematica della nostra cittadina rimane la carenza di parcheggi. Purtroppo non ci sono mai abbastanza posti auto durante l’alta stagione, un problema tanto per i turisti quanto per i residenti. Credo che nemmeno il nuovo piano rialzato all’interno del viale Delle Palme (LEGGI LA NOTIZIA QUI) riuscirà a risolvere questa criticità. Invece, il Comune dovrebbe pensare di incentivare il servizio navetta che collega il centro cittadino con il posteggio del Conad” - conclude Contoli.