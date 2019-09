Estate a Riva Ligure: cresce il turismo dall'Est Europa, bene gli eventi e l'isola pedonale. Benza "Ora pensiamo a destagionalizzare"

Un evento al giorno, per tutta l'estate. Questa è stata la formula che ha premiato Riva Ligure. La conferma arriva dall'assessore al turismo, Francesco Benza che forte della conferma a fine maggio per il secondo mandato nell'amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Giuffra, ha saputo predisporre un mix articolato di manifestazioni estive con qualche novità.



“Ha pagato la nostra formula che prevedeva per luglio ed agosto, tutte le sere un evento. Così, i cittadini, i turisti ed anche gli abitanti dei comuni limitrofi, a prescindere dalla programmazione sapevano che a Riva Ligure avrebbero trovato sempre qualche iniziativa. Ho vissuto questa estate programmandone gli eventi e alla sera seguendoli personalmente. Nelle vie e nelle piazze ci sono state tantissime persone - commenta soddisfatto Benza - un'affluenza importante che peraltro, un po' a sorpresa, si sta prolungando. Pensavamo che tanti turisti sarebbero partiti con l'ultimo weekend di agosto e invece molti sono rimasti e abbiamo notizia di nuovi arrivi”.



Che cosa ha funzionato nell'estate di Riva Ligure? “Sicuramente le rassegne tradizionali già proposte gli anni scorsi. - risponde l'assessore - Penso ad esempio agli appuntamenti per i più piccoli, 'Bim Bum Bam' e 'Cinema in spiaggia'. Le famiglie sono una tipologia importantissima di turismo a cui vogliamo rivolgerci. Per quanto riguarda le altre manifestazioni, penso che aver iniziato l'estate con il concerto dell'Orchestra Casadei, sia stata un'ottima scelta. E' stato un evento di grandissimo richiamo per la nostra cittadina. Oltre a questo abbiamo ricevuto complimenti per i tre spettacoli pirotecnici e le due 'mini - Notti Bianche' affiancate a quella principale. Altri appuntamenti di grande richiamo sono stati 'Fiabescum', 'Sale in zucca' e le due selezioni di Miss Italia”.



Tra le novità ci sono state la ruota panoramica e l'introduzione dell'isola pedonale grazie alla viabilità alternativa. Le riproporrete? “La ruota panoramica ha impreziosito la nostra offerta turistica. Diciamo che non era una vera e propria novità questo era il secondo anno per questa attrazione, anche se era la prima volta che ne abbiamo avuta una alta ben 25 metri. Permetteva di vedere tutto il comprensorio. Forse non avrà fatto la differenza ma di sicuro ha aiutato. Invece, per quanto riguarda la sperimentazione dell'isola pedonale su via Martiri si è rivelata una scelta vincente ed intendiamo usufruirne molto di più in vista della prossima stagione” - annuncia Benza.



In termini di presenze che cosa avete riscontrato? “Ci sono stati tantissimi francesi, attirati dai prezzi molto più concorrenziali delle nostre splendide spiagge. - analizza l'assessore - Numerosi anche i tedeschi ma abbiamo riscontrato un considerevole aumento del turismo dall'est Europa. Invece, per quanto riguarda gli italiani, c'è stato un gradito ritorno delle seconde case, abitate soprattutto dalle famiglie del Piemonte e della Lombardia, dovuto anche alla crisi economica che porta le persone ad evitare viaggi verso mete più dispendiose”.



Un altro dei punti di forza dell'offerta di Riva Ligure è lo Spazio Espositivo Multimediale. “Sì, il S.E.M. È stato molto apprezzato, grazie all'impegno ed alla passione dimostrati dall'archeologa, Silvia Papalia che ha curato questo spazio, permettendo aperture giornalieri e serali. - afferma Benza - Posso dire con orgoglio che il registro visitatori parla da solo con i numerosi apprezzamenti e complimenti per questo gioiello museale che racconta la storia del sito di costa balenae”.



State già lavorando per proporre qualche evento anche a settembre? “Ci sono già diversi appuntamenti in programma come il concerto degli Ebb Tide, sabato. Inoltre è in fase di ultimazione una manifestazione organizzata dai commercianti per venerdì 13 settembre. Poi è già in programma il 35° raduno degli Alpini di Riva Ligure e Santo Stefano, il 15 settembre. Chiuderemo con i tradizionali festeggiamenti di San Maurizio che presenteremo a breve”.



Un bilancio positivo ma c'è anche qualcosa che pensate si possa migliorare per la stagione del prossimo anno? “C'è sempre qualcosa da migliorare e da parte mia e degli uffici c'è un lavoro continuo. Più che sulla quantità di eventi proposti mi piacerebbe poter offrire una qualità ancora più alta di quella vista, anche se si tratta di un discorso fortemente legato alle disponibilità economiche dell'ente e quindi si fa quello che si può. - conclude l'assessore Benza -Nonostante questo il dato oggettivo è che Riva Ligure ha attirato molti turisti. L'abbiamo visto grazie alle presenze ma anche attraverso i contatti con il sito turistico ed app, VisitVillaregia.it e sui social network. Abbiamo avuto una media di poco più di un migliaio di contatti ogni giorno. Dando uno sguardo al futuro, penso che si possa iniziare a ragionare su come destagionalizzare il nostro turismo con una offerta di iniziative ed eventi anche in periodi diversi dalla stagione estiva”.