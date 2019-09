Bordighera: anche quest'anno la Protezione Civile Aib fornirà al comune il servizio di 'Nonni vigile'

La Giunta comunale di Bordighera ha approvato lo schema di convenzione con la Protezione Civile (Aib) della città delle palme, per la gestione dei volontari che, per l’anno scolastico che sta per partire, garantiranno il servizio di assistenza ai bambini delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado sugli scuolabus ed agli attraversamenti pedonali.

Il Comune provvederà ad impegnare la somma di circa 10mila euro. In particolare l’Aib fornirà due persone, dal lunedì al venerdì, sui due scuolabus ed una per l’attraversamento della strada vicino ai plessi scolastici. Per due giorni la settimana, infine, un’altra persona sarà a disposizione per l’attraversamento vicino all’istituto ‘M.Primina’ e per eventuali sostituzioni.