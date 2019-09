Bajardo: il Comune chiede un mutuo al credito sportivo per completare il finanziamento per il complesso sportivo

Serviranno 60mila euro per sistemare il complesso sportivo comunale di Bajardo ed il Comune, dopo averne ricevuto 45mila dalla conferenza unificata del Consiglio dei Ministri, nel giugno scorso (nella graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del bando sport e periferie), ora presenterà un mutuo con l’istituto di Credito Sportivo a Roma, per poter finanziare la propria quota pari a 15.000 euro.

Il complesso sportivo di Bajardo, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, comprende un campo da calcio in erba ed un campo da tennis in cemento. Si trova all’ingresso del paese (lato passo Ghimbegna) vicino al cimitero. Come si vede dalle foto necessita di interventi importati e, in futuro potrà essere utilizzato soprattutto nei mesi più caldi, da chi trascorre qualche giornata al fresco della montagna.