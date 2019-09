Enpa di Sanremo: Charlotte aspetta di essere adottata

Ciao a tutti, mi chiamo Charlotte e ho circa un anno e mezzo, è da un po' che sono qui in rifugio ma nessuno chiede mai di me....

Sono dolce e un po' timida, quando sono in passeggiata sono tranquilla ma ho ancora un po' paura dei rumori e quando passano le macchine mi accuccio subito per terra, ma poi le zie mi accarezzano e tutto passa.