Bordighera: ripartono gli incontri con il ‘Laboratorio dell’Autostima’ organizzati da ‘Noi4You’ alla Cri

Le vacanze sono finite e ripartono gli incontri con il ‘Laboratorio dell'Autostima’, organizzati dall'associazione ‘Noi4You’. Dopo il grande successo sul tema di Cenerentola si riparte proprio dal ‘Complesso di Cenerentola’.

La sua difficoltà a stare da sola e il suo bisogno di dipendenza con un Principe Azzurro che naturalmente non esiste ma la costringe all'attesa dell'uomo perfetto. Cenerentola reprime la sua rabbia e si costringe in un vincolo di ricatti subdoli e non palesati. Di questo parlerà la dottoressa Patrizia Scioilla, psicologa-psicoterapeuta dell'associazione.

L’appuntamento è per giovedì sera alle 21, presso la sede della Croce Rossa di Bordighera che ha, come orari di apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 ed il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.