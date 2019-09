Ventimiglia: pulizia della vegetazione e dei tombini, il Comitato di Quartiere di Latte scrive al sindaco Scullino

Il Comitato di Quartiere di Latte di Ventimiglia ha scritto al Comune per segnalare alcune problematiche sulla sicurezza. La questione è stata portata all'attenzione del sindaco Gaetano Scullino.



"Gli argini del rio Latte, a partire dal giro di Sealza fino alla foce, sono intasati da una folta vegetazione ed in particolare da canneti. Tale situazione costituisce grave pericolo di inondazione in caso di forti piogge, prevedibili in questa stagione. - spiega il vicepresidente del comitato Vincenzo Giacovelli - Si richiede una periodica pulizia dei tombini con particolare riferimento a quello che si trova dietro la rotonda. Si tratta di una sorta di piccola apertura, insufficiente a smaltire grosse quantità di pioggia anche a causa del materiale che ne ostruisce l'apertura. In passato ha inondato parte dei giardini".