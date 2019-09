Camporosso: il comune investe sullo sport, a breve un intervento sui campetti da calcio a cinque, Gibelli “Necessario per mantenere in piena efficienza l’impianto”

Si tratta di un bando di circa 94 mila euro quello che sta per essere pubblicato dal Comune di Camporosso relativamente ai campi da calcio a 5 in concessione all’Unione Sportiva Calcio Camporosso. “Dopo dieci anni di utilizzo - spiega il Sindaco Davide Gibelli - il manto sintetico si è usurato e deve essere sostituito.”

I due campi si inseriscono all’interno dell’impianto polisportivo di Camporosso gestito dall’Unione Sportiva Calcio, insieme al campo a terra e al nuovo campo a 7 recentemente realizzato dalla società.

“E’ un modo per andare incontro alle esigenze di chi frequenta la struttura - continua Davide Gibelli - e per tenere in piena efficienza l’impianto.” I fondi per la riqualificazione del manto sintetico sono interamente comunali ottenuti mediante il credito sportivo.