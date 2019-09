Bordighera: criticità nella zona della rotonda, Trucchi presenta un'interpellanza

"Ho depositato una interpellanza al Sindaco che penso verrà discussa nel prossimo consiglio comunale prevedibilmente convocato entro la fine di ottobre".



Così il consigliere comunale Giuseppe Trucchi di 'Semplicemente Bordighera' in merito ad alcune criticità relative alla rotonda nella città delle palme. L'esponente di minoranza il mese scorso ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dell'area.



"Mia intenzione è poter chiarificare a livello ufficiale quale sia la reale portata delle criticità esistenti e gli eventuali interventi previsti. - spiega Trucchi - Vorrei anche fosse chiarita la cronologia della esecuzione dei lavori nei locali sottostanti alla rotonda e destinati all'affidamento a privati. Questo secondo aspetto della questione riveste grande importanza sia per poter finalmente chiudere una pratica aperta da anni che per poter permettere da un lato una soluzione paesaggistica positiva e dall'altro una definitiva sistemazione per un esercizio presso il quale svolgono la loro attività molti lavoratori".



"Se la interpellanza non potrà portare da sola ad un chiarimento siamo disponibili in spirito collaborativo a proporre al Sindaco la convocazione di una Commissione Consiliare con la presenza dei tecnici per studiare approfonditamente la situazione e individuare soluzioni positive" - conclude Giuseppe Trucchi.