Sanremo: a grande richiesta prorogata fino al 15 settembre la ‘Virtual escape room’ dell’Ariston

Ad agosto, nel complesso del Teatro Ariston in via Volturno 17, è stata inagurata la prima escape room in realtà virtuale al mondo. Con Ariston Virtual e 'Huxley' i vostri occhiali e indossate un visore VR: le escape room raggiungono una nuova dimensione. Dato il gradimento e l’elevato numero di richieste ricevute, è stato deciso di prorogare l’iniziativa fino al 15 settembre. La Virtual Room sarà aperta tutti i giorni con orario dalle 15 alle 23.

Oltre ad Huxley, l’escape room, per chi volesse provare l’esperienza della realtà virtuale ci sono altre due attività: un vero e prorio salto nella realtà virtuale con un simulatore di… vertigini, e un rhythm game dove il giocatore deve tagliare una sequenza di blocchi che appaiono a ritmo di musica utilizzando due lame luminose.

“Huxley”, distribuito in esclusiva da VrZone, permetterà a squadre formate da 2 o 4 giocatori di immergersi in un’avventura cyberpunk mozzafiato a tre dimensioni, risolvendo enigmi unici che non si potranno mai trovare in una classica escape room. L’interazione con il mondo circostante sarà totale, grazie alla tecnologia del visore VR HTC VIVE e a un equipaggiamento VR all’avanguardia che porta l’intrattenimento indoor a un livello mai raggiunto prima.

I giocatori non si troveranno semplicemente in una stanza attrezzata, ma, grazie all’immersività della realtà virtuale, verranno catapultati nel mondo di HUXLEY, vivendo in prima persona una fantastica avventura. VRZONE insieme a EXIT-VR e TROTZKIND ha unito i classici elementi delle escape room alle incredibili potenzialità della realtà virtuale, per dar vita a una nuova e unica esperienza.