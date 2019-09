Imperia: nella settimana delle Vele d’epoca 2019, promozioni ed aperture straordinarie al Museo di Arte Contemporanea

Torna ad Imperia la kermesse delle Vele d’Epoca per l’edizione 2019, ed in occasione delle giornate che ospiteranno le signore del mare per le tradizionali regate che faranno da (scenografico) sfondo a tanti eventi ed iniziative collaterali, il M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia riproporrà una serie di aperture straordinarie e promozioni.

Da Giovedì 5 a Domenica 8 Settembre infatti il polo dedicato all’arte contemporanea osserverà orari di apertura straordinari, promuovendo la possibilità di visitare Villa Faravelli e la sede del Museo Navale di Imperia con un biglietto unico combinato.

La dimora storica edificata dall’industriale Umberto Faravelli nel 1938 e sede oggi della Collezione permanente di arte moderna Architetto Lino Invernizzi rimarrà dunque aperta al pubblico nei seguenti orari: Mercoledì 5 Settembre dalle 15.30 alle 22.30, da Giovedì 6 a Domenica 8 Settembre dalle 10.30 alle 22.30.

Durante queste giornate, grazie ad un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Imperia, i visitatori potranno inoltre acquistare sia presso la sede del M.A.C.I. che presso la sede del Museo Navale di Imperia un biglietto unico che permetterà di visitare fino a Domenica 8 Settembre entrambi i poli museali ad uno speciale prezzo promozionale (intero euro 10 / ridotto euro 6).

La Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi si presenta al M.A.C.I. di Villa Faravelli in una nuova veste multimediale inaugurata lo scorso giugno, che permetterà ai visitatori di approfondire attraverso audioguide in lingua italiana e inglese e postazioni multimediali e interattive la storia delle oltre cinquanta opere proposte nel percorso, nonché la storia del loro collezionista e della villa che le accoglie.

La Collezione Invernizzi rappresenta infatti un unicum sul nostro territorio, annoverando opere di alcuni dei maestri dell’astrattismo del Novecento – da Josef Albers a Lucio Fontana, da Gerhard Richter a Marino Marini – che testimoniano l’evoluzione in Italia e in Europa dell’arte astratta nella prima metà del XIX secolo.

M.A.C.I. - Museo di Arte Contemporanea di Imperia

Villa Faravelli - Viale Matteotti 151 - 18100 IMPERIA

Orari di apertura fino a Domenica 8 Settembre:

- Giovedì 5 15.30 – 22.30

- Da Venerdì 6 a Domenica 8 10.30 – 22.30



Biglietti promozionali M.A.C.I. + Museo Navale validi dal 5 all’ 8 Settembre

Intero 10 euro adulti

Ridotto 6 euro (da 6 a 18 anni/studenti under 26/gruppi 10 persone/over 65)

Gratis under 6

Info & Prenotazioni

www.maci.art

info@maci.art

https://www.facebook.com/macivillafaravelli/

Tel. 0183.297927