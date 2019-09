Festival&giovani: un bando per ripartire con Area Sanremo Tour, intanto torna l’ipotesi delle due Nuove Proposte ‘made in Sanremo’

Che ne sarà di Area Sanremo? In molti se lo chiedono in questi giorni di grandi incertezze per il futuro dei giovani al Festival di Sanremo. Per certo il 2019 segna l’addio ad Area Sanremo Tour che portava in giro per l’Italia il nome della Città dei Fiori e dell’Orchestra Sinfonica alla ricerca di nuovi talenti della canzone italiana. Tornerà?

Il sindaco Alberto Biancheri ha annunciato in consiglio comunale lo studio di un bando per ritornare all’organizzazione di un Area Sanremo Tour, ma dal 2020. Per quest’anno Area Sanremo tornerà all’antico con il concorso ‘in casa’ alcuni mesi prima del Festival. Ma, nonostante l’addio al tour, non mancano le buone notizie: sembra che dalla Rai abbiano aperto alla possibilità di un ritorno delle due ‘Nuove Proposte’ provenienti da Area Sanremo, così come accaduto per molte edizioni prima della nuova gestione di Claudio Baglioni.

“Quando si dà il nome del Comune di Sanremo bisogna stare attenti - ha commentato il sindaco Biancheri motivando la momentanea sospensione di Area Sanremo Tour - quest’anno ho preferito sospenderlo per valutare poi un bando pubblico”.

“Quest’anno lavorare con la Rai è molto difficile, sono in ritardo - ha aggiunto Biancheri - mi hanno promesso il regolamento dei ‘Giovani’ che non è ancora arrivato. Ci sarà poi un incontro per la proposta di un nuovo programma per supportare i giovani, evento nel quale io credo tantissimo e che penso possa essere un ulteriore punto importanti per la nostra città e per i giovani”.

Infine il discorso sponsorizzazione per Area Sanremo. “L’anno scorso abbiamo ricevuto il contributo da 150 mila euro dalla Tim solo per Area Sanremo - ha dichiarato Biancheri - quest’anno Rai Pubblicità potenzierà alcuni progetti in città, ma per Area Sanremo è ancora troppo presto. Aspetto notizie e spero che ci sia una sponsorizzazione in modo da farlo gratuito per i ragazzi”.