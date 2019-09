Ancora vivo il ricordo del successo di Sagralea... Ed ecco che arriva il Salea Beer Fest

Da due generazioni la Cooperativa Macchia Verde organizza Sagralea - Rassegna del Vino Pigato, famosa manifestazione che ha come obiettivo la promozione del Pigato e degli altri vini del nostro territorio. E' proprio da questa volontà di valorizzare i prodotti del nostro territorio con un occhio al futuro, e riconoscendo il crescente interesse verso il mondo della Birra anche nella nostra Liguria, che nasce il SALEA BEER FEST.

Il festival dedicato alla cultura brassicola è in programma Venerdi 6, Sabato 7 e Domenica 8 Settembre 2019 nella frazione di Salea d'Albenga, nella stessa location di Sagralea, che verrà allestita per l'occasione.

Il festival vedrà la partecipazione di ben 8 birrifici, cucina da strada che ben si sposa con le 40 birre artigianali presenti agli stand, concerti live e djset.



Dietro tantissime etichette di birra artigianale ci sono delle magnifiche storie – spesso giovani storie - che meritano di essere conosciute e raccontate ed è quello il Salea Beer Fest vuole fare in queste tre serate. Sarà, infatti, un fine settimana molto intenso dove, accanto all’assaggio di birre rosse, chiare, scure, doppio e triplo malto sarà possibile parlare direttamente con i mastri birrai a proposito di luppolo, modalità di produzione e soprattutto degustare le birre artigianali. I birrifici che potrete incontrare in questo weekend saranno: Birrificio Lariano, Birrificio AltaVia, Canediguerra, Birrificio Artigianale Sagrin, Maltus Faber-birrificio di Genova, Piccolo Birrificio Clandestino, Birra Elvo e Birrificio Nadir.

In programma durante la prima edizione del festival anche una BIR-RUN organizzata dall’associazione Albenga Runners, dedicata a grandi e piccini. Una manifestazione podistica ludico sportiva non competitiva che partirà sabato 7 settembre alle 18:00 dalla location del SALEA BEER FEST. Sarà possibile iscriversi direttamente sabato dalle ore 17:00 con una quota partecipativa di 9 euro - che comprende anche patatine + birra- oppure di 6 euro senza consumazione.

Al SALEA BEER FEST non mancherà la musica con una line up davvero interessante:

- Venerdì 6 settembre: Raphael e MaNu dj

- Sabato 7 settembre: Music for Shining People e Dj Smooth

- Domenica 8 settembre: The Uppertones e Operacao Tropico dj set

Diversamente da quanto annunciato precedentemente, non sarà più presente Bunna degli Africa Unite, ma ad aprire il Salea beer Fest il bravissimo Raphael. Nato a Savona da padre nigeriamo e madre italiana inizia il suo percorso nel 2002 e durante la sua carrirera di artista condivide proprio con Bunna il progetto Double Trouble. Un’attività da solista florida che porta alla realizzazione di numerosi singoli per svariate labels italiane ed estere arriva tra i 69 finalisti di “Sanremo Giovani 2018” con il brano “Figli delle Lacrime” scritto da Zibba, noto cantautore savonese. La prima serata si chiuderà con il djset di Ma Nu dj: un approccio eclettico e un diggin’ continuo attorno a tutto quello che è black music. Tutto quanto scandito dai 45 giri al minuto di dischetti a 7 pollici. Uno dei deejay più conosciuti nel panorama ligure, e non solo, davvero da non perdere.

Non mancheranno altri concerti live con i Music for Shining People: dai sample di Pietro e i fiati di Adele nasce la band che propone un live project che parla di funky, trip hop e house music. Per proseguire i The Uppertones, il trio di jamaican boogie formato da Mr.T-Bone, Peter Truffa e Count Ferdi. Gli altri due djset in programma saranno quelli di Dj Smooth beatmaker direttamente da Ventimiglia che mixerà hiphop, funk, soul, jazz, trip hop, dub step, reggae; e quello di Operacao Tropico: un viaggio per esplorare il Sud America e i suoi suoni, dalla Cumbia alla Bossa, al Samba Rock, al Boogaloo.

Il Salea Beer Fest inizierà venerdì 6 settembre, tutte le serate vedranno questo orario: apertura ore 19:00 e chiusura ore 2:00; fino a domenica 8 settembre.

Per informazioni dettagliate seguite la pagina facebook @SaleaBeerFest.