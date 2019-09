Ventimiglia: lite tra romeni al bar, 51enne finisce in ospedale ed il rivale viene denunciato

Lite tra romeni in via Hanbury a Ventimiglia sfocia nel ferimento di uno dei due e nella denuncia per l’altro. I fatti sono avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria, dove un’accesa discussione iniziata all’esterno di un esercizio pubblico era poi degenerata.

Gli agenti Reparto Prevenzione Crimine Liguria, aggregati presso il Commissariato di Polizia, sono intervenuti subito su segnalazione di alcuni presenti, ma al loro arrivo hanno trovato solo la vittima, un 51enne romeno, che era stato picchiato e colpito al viso con un boccale di birra, che gli ha procurato una vistosa ferita con cospicua fuoriuscita di sangue. L’uomo è stato medicato in ospedale mentre, poco dopo, gli agenti hanno fermato l’aggressore, un 52enne romeno, denunciato per lesioni personali.

Durante l’operazione, il figlio minorenne della vittima, cui gli operatori avevano chiesto i documenti, ha reagito violentemente e con frasi offensive (“Ma non mi rompete il cazzo, non ho i documenti con me. Poliziotti di merda, non m’importa niente del lavoro che fate”). Per questo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.