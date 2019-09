Sanremo: spiaggia di Bussana diventata discarica, scatta la pulizia grazie a una squadra di giovani e a Legambiente

18 sacchi di immondizia e centinaia di bottiglie di vetro, sono questi i numeri che accompagnano la pulizia di una spiaggetta di Bussana, diventata una discarica abusiva. L'intervento è nato grazie all'iniziativa di una ragazza, Francesca F. che ieri ha contattato il circolo di Legambiente Valle Argentina per segnalare il problema. Dopo breve il tam tam sui social, in particolare grazie alla denuncia della giovane su Instagram, ha permesso di raggruppare un gruppo di volontari per una prima pulizia.



“Ieri pomeriggio hanno risposto all’appello Maurizio, Morgan, Igli, Linda ed Andrea. - raccontano da Legambiente - Il luogo della discarica si trova in direzione di Bussana Mare, poco prima della rotonda che porta anche in valle Armea (arrivando da Sanremo). Le immagini raccontano bene lo stato di degrado e, gli stessi volontari, ne denunciano anche la presenza di scheletri di divani, seggiole e materassi".



L’associazione si occuperà di contattare gli enti competenti per la rimozione degli ingombranti e fare prevenzione affinché la situazione di degrado non continui a peggiorare. Un secondo intervento di pulizia sarà portato a termine oggi pomeriggio e si cercano di nuovo volontari. L'iniziativa prenderà il via alle ore 17, con ritrovo davanti al chioschetto dell’ex fioraio Longo.



“Chi volesse dare una mano e raggiungerli può contattare Francesca a questo numero 320 636 1622 o si faccia trovare al chioschetto. - ricordano da Legambiente - L’associazione ringrazia anticipatamente tutte/i coloro che si attiveranno per la bonifica del sito e ricordiamo di segnalarci sempre qualsiasi situazione di degrado e di reato ambientale telefonando a questo numero 334 93 24 232, scrivendo a legambiente.argentina@gmail.com - Già in primavera un altro gruppo di ragazze e ragazzi di Riva Ligure ci segnalarono la volontà di ripulire le spiagge dai rifiuti. Un grazie particolare va a tutte le ragazze ed i ragazzi che si stanno attivando affinché questo mondo sia migliore”.