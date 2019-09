Sanremo: scooter rubato e coppia fermata a Poggio, lei era estranea agli addebiti ed è stata scarcerata

E’ stata prosciolta, anche grazie alle dichiarazioni dell’ex fidanzato, la 35enne che era stata arrestata nel fine settimana scorso insieme al suo ex, mentre era a bordo di un motociclo rubato, condotto da un 34enne.

La donna, difesa dall’avvocato Ramez El Jazzar, si è presentata questa mattina per la convalida dell’arresto. Ha spiegato al giudice che lei si era presentata sotto casa dell’ex per recuperare i vestiti che erano nell’appartamento per il termine della loro convivenza. L’uomo le ha detto di salire sulla moto perché prima doveva passare da un amico e, poco dopo, i due sono stati fermati dai Carabinieri.

Le dichiarazioni della donna sono state confermate dall’ex e lei è stata immediatamente scarcerata mentre per lui (che ha ammesso gli addebiti) è scattato l’obbligo di firma. Il Giudice ha creduto alla donna ed ha aggiornato il procedimento al 14 ottobre per il rito abbreviato. I due erano stati fermasti da una pattuglia dei Carabinieri matuziani mentre spingevano un motorino, un Honda SH, in una strada di Poggio.

Davanti ai militari i due fidanzati già noti alle forze dell'ordine, si sono giustificati dicendo che erano rimasti senza benzina. La versione tuttavia non ha convinto i militari che si sono subito resi conto che lo scooter era senza chiavi. Dai successivi accertamenti è emerso che il bloccasterzo del motorino era stato rotto mentre nel bauletto del ciclomotore condotto dall’uomo è stato rinvenuto un cacciavite, utilizzato per forzare il mezzo. Il motorino è stato restituito al legittimo proprietario.