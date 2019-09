Montalto: donna investita dalla sua stessa auto nella zona del parcheggio del paese, soccorsi in atto (Foto)

Curioso e, per fortuna non grave incidente, questo pomeriggio poco prima delle 18 a Montalto, in Valle Argentina, dove una donna è rimasta investita dalla sua stessa auto, una Renault Megane.

Secondo le prime testimonianze, la donna era appena scesa dall’auto, nella zona del parcheggio multipiano del piccolo paese dell’entroterra, probabilmente senza inserire il freno a mano. E' stata colpita alla gamba sinistra ed è finita a terra.

L’auto l’ha travolta e, in questo momento sono in corso in soccorsi. La donna, che ha 76 anni, è stata portata al rendez vous con l'elicottero che la trasporterà al 'Santa Corona' di Pietra Ligure.

La 76enne non è in gravi condizioni ed è cosciente. Oltre al personale medico del 118, presente sul posto anche l'ambulanza della Croce Verde, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il Sindaco di Montalto-Carpasio, Mariano Bianchi.